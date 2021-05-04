Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde sigara satılacak mı?

Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde sigara satılacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Market Tedbirleri'' konulu genelge sonrasında sosyal medya kullanıcıları, sigara satışı yasaklandı mı? sorusunu gündeme taşıdı. Peki sigara satışı yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelgede, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Yayımlanan genelgenin ardından sigara satışına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde sigara satılacak mı? İşte detaylar...

MARKET TEDBİRLERİ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelgeye göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.





MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAK MI?

Yayımlanan genelge sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, 'Sigara satışı yasaklandı mı?' oldu.

Ancak genelgede, sigara ve tütün ürünlerinin satışının yasaklandığına ilişkin bir madde yer almadı. Buna göre, marketlerde sigara satışı devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DUYURDU

"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayımlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.