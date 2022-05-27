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    Sigara ve alkole ne kadar zam geldi?1 litre rakı ve 1 paket sigaranın vergisi...

    Sigara ve alkol fiyatları 27 Mayıs Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete kararı ile arttı. Sigara ve alkolden alınan vergi tutarı ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 09:39
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    Sigara ve alkole ne kadar zam geldi?1 litre rakı ve 1 paket sigaranın vergisi...

    Alkol ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte yükseldi.

    Sigara ve alkol tüketen vatandaşlar, gelen zamların ardından güncel fiyatları araştırıyor.

    Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Alkole ne kadar zam geldi? soruları gündemde yer alıyor.

    Peki alkol ve sigaradan alınan vergi ne kadar arttı? ÖTV ne kadar yükseldi, kaç oldu? İşte detaylar...

    1 litre rakının ÖTV'si

    1 litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 120,5 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

    1 paket sigaranın ÖTV'si

    Sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

    Sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

    Sigara ve alkole ne kadar zam geldi?1 litre rakı ve 1 paket sigaranın vergisi... #1

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedir

    Özel Tüketim Vergisi, belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu verginin amacı, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedenle ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.) çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

    ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar.


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