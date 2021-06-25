Sigara ve alkole ÖTV zammı yok

Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle sigara ve alkoldeki ÖTV zammı söylentileri bitti. 2021 yılının Temmuz-Aralık dönemi için sigara ve alkol ürünleri, ÖTV artışından muaf tutuldu.

Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmayacak.

YILBAŞINA KADAR ÖTV ZAMMI YOK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan “ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına” yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağına karar verildi.

SON 6 AYLIK ÜFE GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor.

Bu artırma işlemi, son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) göz önüne alınarak yapılıyor.