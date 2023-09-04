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Sigaraya 5 TL zam Abone Olun

Sigaraya 5 TL zam Philip Morris grubu, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tütün mamullerine 5'er TL zam yaptığını duyurdu.

ensonhaber.com Sigara tiryakilerini üzecek gelişme... Yılbaşında yapılan zammın ardından haziran ayında bir fiyat değişikliği gerçekleşmişti. Sigaraya 5 TL'lik bir zam geldi. Zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş oldu. 5 lira daha zam yapıldı Bu gelişmenin ardından sigaraya yeni bir zam yapıldı. Buna göre Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı. Sigara içen vatandaşlar, bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlardan almaya başladı. Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor. Güncel fiyatlar Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak; -Marl ED: 49 TL -Marl To: 50 TL -Marl: 51 TL -Parl: 52 TL -Parl MID: 41 TL -Mur: 49 TL -Chst: 47 TL -Lrk: 48 TL -LM: 47 TL

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