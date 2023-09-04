Sigaraya 5 TL zam

Sigara tiryakilerini üzecek gelişme...
Yılbaşında yapılan zammın ardından haziran ayında bir fiyat değişikliği gerçekleşmişti.
Sigaraya 5 TL'lik bir zam geldi.
Zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş oldu.
5 lira daha zam yapıldı
Bu gelişmenin ardından sigaraya yeni bir zam yapıldı.
Buna göre Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.
Sigara içen vatandaşlar, bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlardan almaya başladı.
Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.
Güncel fiyatlar
Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;
-Marl ED: 49 TL
-Marl To: 50 TL
-Marl: 51 TL
-Parl: 52 TL
-Parl MID: 41 TL
-Mur: 49 TL
-Chst: 47 TL
-Lrk: 48 TL
-LM: 47 TL