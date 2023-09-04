Sigaraya 5 TL zam
ensonhaber.com

tiryakilerini üzecek gelişme...

Yılbaşında yapılan zammın ardından haziran ayında bir değişikliği gerçekleşmişti.

Sigaraya 5 TL'lik bir geldi.

Zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş oldu.

5 lira daha zam yapıldı

Bu gelişmenin ardından sigaraya yeni bir zam yapıldı.

Buna göre Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.

Sigara içen vatandaşlar, bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlardan almaya başladı.

Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

Güncel fiyatlar

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

-Marl ED: 49 TL

-Marl To: 50 TL

-Marl: 51 TL

-Parl: 52 TL

-Parl MID: 41 TL

-Mur: 49 TL

-Chst: 47 TL

-Lrk: 48 TL

-LM: 47 TL

Sigaraya zam geldi