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Sigaraya 5 TL'lik zam geldi

Sigaraya 5 TL'lik zam geldi Geçtiğimiz eylül ayında yapılan 5 TL'lik zammın ardından sigara fiyatlarında aynı oranda bir artış yaşandı. Buna göre Philip Morris grubunda en düşük sigara fiyatı 52 TL oldu.