Sigaraya 5 TL'lik zam geldi

Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor.
Bilindiği üzere sigaraya en son eylül ayının başında bir zam yapılmıştı.
5 TL'lik zammın ardından bugün raflarda fiyatlar yine değişti.
Buna göre Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.
Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.
İşte yeni fiyatlar
Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;
-Marl ED: 54 TL
-Marl To: 55 TL
-Marl: 56 TL
-Parl: 57 TL
-Parl MID: 56 TL
-Mur: 54 TL
-Chst: 52 TL
-Lrk: 53 TL
-LM: 52 TL
Sigarayı bırakmak için ne yapabilirsin?
Öte yandan sigaraya zam gelmesinin ardından tütün bağımlılığından kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı.
İşte sigarayı bırakmak isteyen tiryakilerin yapması gerekenler;
- Kendinize Karar Verin
- Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Bu, motivasyonunuzun temelidir.
- Destek Grubu veya Profesyonel Yardım
- Sigarayı bırakmak için destek gruplarına katılabilirsiniz.
- Doktorunuzdan veya bir uzmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.
- Nikotin Değiştirme Tedavisi (NDT)
- Nikotin sakızı, nikotin bandı veya nikotin spreyi gibi ürünlerle nikotin alımını azaltabilirsiniz.
- İlaçlar
- Bupropion veya vareniklin gibi reçeteyle verilen ilaçlar sigarayı bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir.
- Motivasyon ve Hedefler
- Neden sigarayı bırakmak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.
- Bırakma tarihini planlayın ve bu tarihe odaklanın.
- Tetikleyicileri Tanımlama
- Sigara içme alışkanlığını tetikleyen durumları ve hisleri belirleyin.
- Bu tetikleyicileri önlemek veya başka bir şeyle değiştirmek için stratejiler geliştirin.
- Destek Sistemi
- Aileniz, arkadaşlarınız veya sevdiklerinizden destek isteyin ve onlardan sigarayı bırakma sürecinizde sizi desteklemelerini isteyin.
- Stres Yönetimi
- Alternatif stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi aktiviteleri deneyin.
- Egzersiz
- Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yardımcı olabilir.
- Sağlıklı Beslenme
- Sağlıklı bir diyet sigarayı bırakma sürecinizi destekler.
- Sigara İçilmeyen Ortamları Seçin
- Sigara içilmeyen alanlarda zaman geçirmeye çalışın.
- Geri Dönüşlere Hazır Olun
- İlk denemeniz başarısız olursa, endişelenmeyin. Birçok kişi birden fazla deneme yapar.
- Kendinizi Ödüllendirin
- Bırakma hedeflerinizi başarıldığında ödüllendirin.
- Gelecekteki Faydaları Göz Önünde Bulundurun:
- Sigarayı bırakmanın uzun vadeli sağlık faydalarını düşünün.
- İyimser Olun
- Olumsuz düşünceler yerine pozitif ve iyimser bir yaklaşım benimseyin.
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