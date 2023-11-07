Sigaraya 5 TL'lik zam geldi
ensonhaber.com

Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere sigaraya en son eylül ayının başında bir zam yapılmıştı.

5 TL'lik zammın ardından bugün raflarda fiyatlar yine değişti.

Buna göre Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.

Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

İşte yeni fiyatlar

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

-Marl ED: 54 TL

-Marl To: 55 TL

-Marl: 56 TL

-Parl: 57 TL

-Parl MID: 56 TL

-Mur: 54 TL

-Chst: 52 TL

-Lrk: 53 TL

-LM: 52 TL

Sigarayı bırakmak için ne yapabilirsin?

Öte yandan sigaraya zam gelmesinin ardından tütün bağımlılığından kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı.

İşte sigarayı bırakmak isteyen tiryakilerin yapması gerekenler;

  • Kendinize Karar Verin
  • Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Bu, motivasyonunuzun temelidir.
  • Destek Grubu veya Profesyonel Yardım
  • Sigarayı bırakmak için destek gruplarına katılabilirsiniz.
  • Doktorunuzdan veya bir uzmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.
  • Nikotin Değiştirme Tedavisi (NDT)
  • Nikotin sakızı, nikotin bandı veya nikotin spreyi gibi ürünlerle nikotin alımını azaltabilirsiniz.
  • İlaçlar
  • Bupropion veya vareniklin gibi reçeteyle verilen ilaçlar sigarayı bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir.
  • Motivasyon ve Hedefler
  • Neden sigarayı bırakmak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.
  • Bırakma tarihini planlayın ve bu tarihe odaklanın.
  • Tetikleyicileri Tanımlama
  • Sigara içme alışkanlığını tetikleyen durumları ve hisleri belirleyin.
  • Bu tetikleyicileri önlemek veya başka bir şeyle değiştirmek için stratejiler geliştirin.
  • Destek Sistemi
  • Aileniz, arkadaşlarınız veya sevdiklerinizden destek isteyin ve onlardan sigarayı bırakma sürecinizde sizi desteklemelerini isteyin.
  • Stres Yönetimi
  • Alternatif stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi aktiviteleri deneyin.
  • Egzersiz
  • Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yardımcı olabilir.
  • Sağlıklı Beslenme
  • Sağlıklı bir diyet sigarayı bırakma sürecinizi destekler.
  • Sigara İçilmeyen Ortamları Seçin
  • Sigara içilmeyen alanlarda zaman geçirmeye çalışın.
  • Geri Dönüşlere Hazır Olun
  • İlk denemeniz başarısız olursa, endişelenmeyin. Birçok kişi birden fazla deneme yapar.
  • Kendinizi Ödüllendirin
  • Bırakma hedeflerinizi başarıldığında ödüllendirin.
  • Gelecekteki Faydaları Göz Önünde Bulundurun:
  • Sigarayı bırakmanın uzun vadeli sağlık faydalarını düşünün.
  • İyimser Olun
  • Olumsuz düşünceler yerine pozitif ve iyimser bir yaklaşım benimseyin.