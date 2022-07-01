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    Sigaraya bir zam daha geldi

    Sigaraya bir zam daha geldi

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 16:34
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    Sigara yine zamlandı…

    En son 5 Mayıs'ta gelen 2 TL'lik zam ile birlikte bu yıl içerisinde sigaraya toplam 8 TL'lik zam yapılmıştı.

    2 TL’lik bir zam daha

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik  bir daha zam geldiğini duyurdu.

    Bu zam ile birlikte sigaraya gelen zamlar toplam 10 TL'ye çıktı.

    Diğer gruplara da gelecek

    Bu arada diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

    Zamlarla birlikte fiyatı artan sigara markaları ise şöyle:

    Zamlanan sigaralar

    - Cam... Yellow 100: 48 TL

    - Wins... Slender: 28 TL

    - Wins… Dark Blue/Deep Blue: 28 TL

    - Wins…: 29 TL

    - Wins… Xsence: 30 TL

    - Cam… Slender: 27,5 TL

    - Cam…: 28 TL

    - L…: 27,5 TL

    - Mont C…: 27,5 TL


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