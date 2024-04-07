Sigaraya dev zam! Fiyatlar paket başı 8 TL yükseldi Tüm sigara markalarına yapılan zam sonrası, en ucuz sigara 50 TL, en pahalı sigara ise 72 TL oldu..

ensonhaber.com

Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor..

Zararlarına rağmen tüketim rekoru kıran sigaraya geçtiğimiz yıldan itibaren çokça zam gelmişti.

Gelen son bilgilere göre, sigara fiyat listeleri bir kez daha güncellendi.

Paket başına 8 lira zam

Tüm sigara markaları, paket başı 7 ila 8 lira arasında zam yaptı.

Sigara markalarına gelen zammı ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

En ucuzu 50 lira, en pahalısı 72 lira

Zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 50 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 72 TL oldu.

Sigaranın zararları

Kanser riskini artıran sigara, ses tellerine zarar vererek kişinin tat alma duygusunu da etkiliyor.

Ayrıca diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır.

Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür.

Sigarayı bırakmak için ne yapabilirsin?

Öte yandan sigaraya zam gelmesinin ardından tütün bağımlılığından kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı.

İşte sigarayı bırakmak isteyen tiryakilerin yapması gerekenler;

Karar Verin:

Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Bu, motivasyonunuzun temelidir.

Destek Grubu veya Profesyonel Yardım:

Sigarayı bırakmak için destek gruplarına katılabilirsiniz.

Doktorunuzdan veya bir uzmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.

Nikotin Değiştirme Tedavisi (NDT):

Nikotin sakızı, nikotin bandı veya nikotin spreyi gibi ürünlerle nikotin alımını azaltabilirsiniz.

İlaçlar:

-Bupropion veya vareniklin gibi reçeteyle verilen ilaçlar sigarayı bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir.

Motivasyon ve Hedefler:

-Neden sigarayı bırakmak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.

-Bırakma tarihini planlayın ve bu tarihe odaklanın.

Tetikleyicileri Tanımlama:

Sigara içme alışkanlığını tetikleyen durumları ve hisleri belirleyin.

Bu tetikleyicileri önlemek veya başka bir şeyle değiştirmek için stratejiler geliştirin.

Destek Sistemi:

Aileniz, arkadaşlarınız veya sevdiklerinizden destek isteyin ve onlardan sigarayı bırakma sürecinizde sizi desteklemelerini isteyin.

Stres Yönetimi:

Alternatif stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi aktiviteleri deneyin.

Egzersiz:

Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yardımcı olabilir.

Sağlıklı Beslenme:

Sağlıklı bir diyet sigarayı bırakma sürecinizi destekler.

Sigara İçilmeyen Ortamları Seçin:

Sigara içilmeyen alanlarda zaman geçirmeye çalışın.

Geri Dönüşlere Hazır Olun:

İlk denemeniz başarısız olursa, endişelenmeyin. Birçok kişi birden fazla deneme yapar.

Kendinizi Ödüllendirin:

Bırakma hedeflerinizi başarıldığında ödüllendirin.

Gelecekteki Faydaları Göz Önünde Bulundurun:

Sigarayı bırakmanın uzun vadeli sağlık faydalarını düşünün.

İyimser Olun:

Olumsuz düşünceler yerine pozitif ve iyimser bir yaklaşım benimseyin.