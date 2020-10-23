Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigara zammı güncel fiyat listesi

Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigara zammı güncel fiyat listesi

Tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarının yükselmesiyle birlikte sigara fiyatları merak konusu oldu.

Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında sigara vergisinde yapılan artış sonrasında sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği gündeme gelmişti. İddialar sonrasında sigara kullanan vatandaşlar yeni fiyat listesini araştırmaya başladı.

ASGARİ MAKTU VERGİ NEDİR?

Sigarada asgari maktu ÖTV, devletin sigaranın belli tutarın altında satılmasını engellemeye yönelik önemli bir araçtır.sgari maktu ÖTV tutarı sigaradaki dal başına belirlenir. En son yapılan artışla bir dal sigara için asgari maktu ÖTV tutarı 38,99 kuruş olarak belirlendi. İçinde 20 dal sigara bulunan bir paket için asgari maktu vergi tutarı 7,798 liradır.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, asgari maktu vergi fiyatı 0,3899 liradan 0,4569 liraya çıkartıldı. Yani bir paket sigaradan alınan maktu vergi 7,79 liradan 9,13 liraya yükselmiş oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sağlığımıza zararlı olan sigaralar Türkiye’de en fazla zam yapılan ürünler arasında yer almaktadır. Ülkemizde sigara fiyatlarına bir yıl içerisinde iki kez zam gelmekte.

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

SİGARA HER YIL 7 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyanın karşılaştığı en büyük kamu sağlığı tehditlerinden sigara, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılırken, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Yaşanan ölümlerin, 6 milyonu doğrudan sigara kullanımından kaynaklanırken, 890 bini sigara içenlerin dumanına maruz kalması sonucu gerçekleşiyor. Birçok insanın hayatına mal olan pasif içicilik, yetişkinlerde koroner kalp hastalığı ve akciğer kanseri dâhil ciddi kardiyavosküler ve solunum yolu hastalıklarına, bebeklerde ise ani ölümlere neden olurken, hamilelerde de düşük riskine neden olduğu belirtiliyor.