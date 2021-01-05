Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel sigara fiyat listesi

Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel sigara fiyat listesi

Alkollü içkilere yapılan ÖTV zammının ardından sigara ve tütün mamullerini tüketenler zam gelecek mi sorusunu araştırmaya başladı.

Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sigaraya uygulanan zamlarla birlikte vatandaşların sağlığını koruması amaçlanırken, 2021 yılında sigaraya zam gelecek mi sorusu da akıllar da yer aldı.

Aralık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Türkiye'nin 2020 yıllık enflasyon artışı yüzde 12,18 olarak gerçekleşti.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde artışa karar verildi.

Alkollü içkilerden alınan ÖTV'nin yüzde 17.07 artmasıyla birlikte sigara fiyatlarında da artış yaşanması söz konusu..

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sigara fiyatlarına henüz kesin bir zam gelmedi. 2020 yılında gelen zamla birlikte bir paket sigaradan alınan maktu vergi 7,79 liradan 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Birçok marka tarafından üretilen sigara ve tütün mamullerine gelecek zamla birlikte en düşük sigara paketi fiyatının 20 liraya yaklaşması bekleniyor.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sağlığımıza zararlı olan sigaralar Türkiye’de en fazla zam yapılan ürünler arasında yer almaktadır. Ülkemizde sigara fiyatlarına bir yıl içerisinde iki kez zam gelmekte.

Marl.. Edge: 16 TL

Marl.. Touch: 17 TL

Marl..: 18 TL

Par..: 18,50 TL

Par.. Midnight Blue: 17,50 TL

Mur..: 16 TL

Mur.. Blu: 15 TL

La..: 15 TL

Ches..: 14,50 TL

Ches.. Mode: 14 TL

L..: 14,00 TL