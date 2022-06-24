Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara ne kadar olacak?

Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara ne kadar olacak?

Sigara tiryakileri sigaraya yeni zamlar gelecek mi sorusuna cevap arıyor.Henüz net bir açıklama yapılmazken zam geleceği iddiaları sosyal medyada dilden dile yayılıyor.Peki sigaraya zam gelecek mi?

Sigaraya ocak,mart ve mayıs aylarında zamlar yapılmıştı.Yeni bir zam yapılacağı iddiaları gündemi meşgul ediyor.Sigara kullanıcılarının gözü kulağı bu haberde.Sigara ve alkole son zam 27 Mayıs'ta yapılmıştı.Bu son zamla beraber bu yıl içerisinde sigaraya toplamda 8 lira zam geldi.

Sigara fiyatları ne kadar arttı?

Sigara fiyatlarındaki asgari vergi tutarı 0.71 liradan 0.79 liraya yükseldi.Ayrıca sigarada uygulanan %10'luk ÖTV artışıyla bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 lira artış göstermiş oldu.

Zamlar henüz yansıtılmazken bir paket sigaraya 2 ile 4 lira arasında zam gelmesi bekleniyor.

Sigaraya 9 TL zam gelecek iddiası doğru mu?

Sosyal medyada uzun zamandır sigaraya 9 lira zam gelecek iddiası konuşuluyor.Bu iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.İlerleyen günlerde yapılacak açıklamalar doğrultusunda sigaraya gelecek zam öğrenilebilecek.