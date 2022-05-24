Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi? 24 Mayıs sigara zammı son durum...

Sosyal medyada yayılan haberlerde sigaraya zam geldiği belirtilirken, bir de zamlı sigara fiyat listesi paylaşıldı. Peki sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? İşte ayrıntılar...

Sosyal medyada çıkan zam haberlerinin ardından sigara fiyatlarına zam mı geldi sorusu merak ediliyor.

Sigara kullanan vatandaşlar, güncel sigara fiyatlarını araştırıyor.

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuya açıklık getirdi.

Peki sigaraya zam geldi mi? 24 Mayıs sigaraya zam gelecek mi? İşte son durum...

Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medya hesabı üzerinden gündemde yer alan zam iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Aybaş açıklamasında “Arkadaşlar bu liste fake listedir itibar etmeyiniz. Herkes özelden soruyor tek tek cevaplamam çok zor. Lakin yarın sabahta bu zamlarla uyanırsak da şaşırmam evet zamlar gelecek ÖTV zammı ve maliyet zammı zaten her 6 ayda bir geliyor bu kesin umarım bu oranda gelmez.” ifadelerine yer verdi.