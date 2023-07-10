Sigarayı bırakmak zor değil! İşte 10 adımda kurtulmanın yolları... Üst üste gelen zamlar sonrasında hem sağlığı hem de cepleri tehdit eden sigarayı bırakma yollarını derledik. 10 adımı uygulayarak sigarayı bırakabilirsiniz.

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Sağlığın en büyük tehditlerinden biri sigara…

Sağlığı altüst ederken ceplere de zarar veren sigaraya zam üstüne zam geliyor.

Bu illetten kurtulmayı düşünenler için uygulaması gereken adımları derledik.

İşte sigarayı bırakmanın 10 farklı yolu;

1- Nikotin replasman

Sigarayı bırakmak için nikotin replasmanı, ilaç tedavisi, akupunktur veya hipnoz öneriliyor.

Kısa etkili nikotin replasman tedavileri “nikotin sakızı, pastiller, burun spreyleri veya inhaller” aşırı isteklerin üstesinden gelmenizde yol arkadaşınız olabilir.

Sigarayı bırakmak için kısa etkili tedaviler uzun etkili nikotin destekleri veya nikotin olmayan ilaçlardan biri ile güvenli olarak kullanılabilir.

2- Tetikleyicilerden kaçınmak

Tütün kullanma isteği arkadaş ortamlarında ya da stres hissedilen anlarda ya da kahve içerken daha da tetiklenebilir.

Tekikyeici durumların belirlenmesi ve bunlardan kaçınılması ilk adım olarak görülebilir.

3- Geciktirme

Sigara içme arzunuza yenik düşeceğiniz anlarda 10 dakika daha beklemeniz gerektiğini kendinize tekrarlayın. Bu süre zarfı içerisinde ise dikkatini dağıtacak başka şeylere yönelin.

Sigara içilmeyen bir alanda bulunmayı deneyin.

4- Bir şeyler çiğnemek

Sigara aruzusuyla savaşmak için bir şeyler çiğneyip ağızınıızı meşgul edin.

Yanınızda şekersiz sakız veya sert şekerleme, çiğ havuz, kereviz veya fındık bulundurun.

5- Bir sigaradan bir şey olmaz düşüncesine yenilmeyin

Sigara isteğinizi tatmine etmek için “sadece bir sigara içeceğim” dürtüsüne yenik düşmeyin.

Bir sigaranın ardı arkası gelir ve tekrar kullanıma başlanabilir.

6- Fiziksel aktivite

Fizilsel aktiviteler sigara isteme yoğunluğunuzu azaltabilir.

Merdivenlerden birkaç kez aşağı inip çıkmak gibi kolay aktiviteler sigaradan uzaklaşmanıza neden olabilir. Bunun yanında yürüyüş ve koşu da en önemli aktiviteler arasında yer alıyor.

7- Gevşeme tekniği

Sigara içmeyi stresle başa çıkma yöntemi olarak görüyor olabilirsiniz.

Derin nefes alma egzersizleri, kas gevşemesi, yoga, masaj ve sakinleştirici müzikler gibi gevşeme teknikleri kullanarak stres seviyenizi azaltabilirsiniz.

8- Destek çağrısı

Sigarayı bırakma sürecinde size yardım edebilecek bir arkadaş veya destek grubu üyesiyle temasa geçebilirsiniz. Telefonda sohbet edilebilir, birlikte yürüyüşe çıkılabilir….

9- Online destek

Sigara bırakma programlarına online ortamlardan ulaşabilirsiniz.

Veya bir sigara bırakma bloğunda mücadele eden insanların nasıl bir mücadele verdiğini öğrenebilirsiniz.

10- Kendinize sigarayı bırakmanın faydalarını anlatın

Sigarayı bırakmak ve buna direnmek istediğinizi kendinize sürekli olarak hatırlatın, hatta yüksek sesle tekrar edin; "Daha iyi hissetmek, sağlıklı olmak, sevdiklerinizi ikinci el dumandan arındırmak, para biriktirmek."