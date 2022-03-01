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    Sığınakta yaşayan Ukraynalı çocuklardan Kiev şarkısı

    Rusya'nın işgali nedeniyle günlerini sığınakta geçiren çocuklar, yaşadığı korkuyu 'Kiev'im Benim' şarkısını söyleyerek geçiştiriyor.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 10:30
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    Sığınakta yaşayan Ukraynalı çocuklardan Kiev şarkısı

    Ukrayna, Rusya harekatının 6'ncı gününü yaşıyor.

    Direnişe tüm gücüyle devam eden Ukraynalılar, Rusya tarafına kayıplar veriyor.

    Çarpışma sürerken, Ukraynalı sivil halk ise sığınaklarda günlerini geçiriyor.

    ÇOCUKLAR ŞARKI SÖYLEYEREK MORAL BULUYOR

    Harekattan en çok etkilenen taraf olan çocuklar ise şarkılar söyleyerek korkularını yenmeye çalışıyor.

    "KİEV'İM BENİM"

    Kiev’de bulunan sığınaktaki çocukların "Kiev’im benim" şarkısını söyledikleri video izleyenleri duygulandırdı.

    Çocuklar, "Seni nasıl sevmeyeyim Kiev’im benim. Çiçekler gözlerimize bakarken kalbimi onlara veriyorum. Seni nasıl sevdiğimi anlatsınlar" sözleri bulunan şarkıyı söyleyerek savaşı birkaç dakikalığına da olsa unutmaya çalıştı.

    Sığınakta yaşayan Ukraynalı çocuklardan Kiev şarkısı #1


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