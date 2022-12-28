SİGORTA GÜNÜ SORGULAMA: Toplam kaç gün sigortam var?

EYT ile yaş sınırı olmaksızın 1999 öncesi ve 5 bin prim gününü dolduranlar emeklilik hakkı kazanıyor. Bu kapsamda ise sigorta günü sorgulama işlemleri hızlandı. İşte sigorta günü öğrenme ekranı...

EYT'lilerin yüzü gülüyor... Yıllardır beklenen karar, bugün açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği EYT meselesi, çözüme kavuştu.

İşçi ve işverenin yakından takip ettiği EYT, 3 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiriyor.

İşçinin cebini rahatlatacak kararın akabinde işverene de destek sağlanacağını açıklayan Erdoğan, 5 bin prim günü ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların emeklilik başvurusunda bulunabileceğini duyurdu.

Böylelikle, çalışanlar toplam sigorta günlerini sorgulamaya yöneldi. Bu zamana kadar kaç gün çalışmışım, kaç sigorta günüm var, toplam sigorta günü öğrenme, gibi başlıklar gündemde yerini aldı.

Peki sigorta günü nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı...

SİGORTA GÜNÜ SORGULAMA

SGK gün sorgulama yapmak için www.sgk.gov.tr ya da e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

Gerekli kimlik bilgilerinizi ve T.C. numaranızı kullanarak www.turkiye.gov.tr adresinden şifresiz olarak SGK gün sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

4A hizmet dökümü sayfasından başlangıç tarihi, toplam sigorta günü gibi birçok detayı öğrenebilirsiniz.