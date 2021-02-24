Sigorta prim teşviki 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan sigorta prim teşvikiyle ilgili müjdeli haber geldi.

Bakan Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sigorta prim teşvikinin süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması şu şekilde:

"51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."