Sigorta prim teşviki nedir, kimler yararlanabilir, süresi uzatıldı mı? Sigorta prim teşvik sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşvikleri ile ilgili açıklama yaptı. Sigorta pirim teşvikiyle ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter üzerinden iş dünyasını korumak ve istihdamı arttırmak amacıyla işverenlere ödenen sigorta prim teşvikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Peki, sigorta prim teşvik süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sigorta prim teşvik sorgulama nasıl yapılır?

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından sigorta prim teşviki, "5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır." şeklinde tanımlanmaktadır.

SİGORTA PİRİM TEŞVİK SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Teşvikten yararlanmak için işyerlerinde çalışan sayısı sınırı aranmamaktadır. Küçük veya büyük tüm işyerleri bu hakka sahiptir.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Çalışan için aranan şartlar şu şekildedir:

Sigortalıların, işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri

İşveren için aranan şartlar ise şu şekildedir:

Özel sektör işverenine ait olması

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

TEŞVİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sigorta prim teşvik sorgulama yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

İlk olarak https://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr adresine girin. Daha sonra sırasıyla "E-SGK", "İşveren", "İşveren Sistemi", "Uygulamaya Giriş", "İşveren", "Teşvikler ve Tanımlar", "Potansiyel Teşvik Sorgulama" seçeneklerini işaretleyin.