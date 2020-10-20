SİHA nedir? SİHA ve İHA arasındaki fark nedir? Türk SİHA'larının özellikleri

Milli savunma sanayisine yatırım yapan ve füze, helikopter, SİHA, İHA gibi kendi yerli savunma araçlarını üreten Türkiye, SİHA'larıyla Karabağ'da dengeleri değiştirdi.

Yeni nesil savaş teknolojilerinden birisi olan İnsansız Hava Araçları arasında yer alan SİHA'lar yerli ve milli olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Daha önce Suriye'deki operasyonlarda rejim güçlerini adeta sahadan silen yerli üretim SİHA'ların şimdi Karabağ'daki başarısı dünya gündeminde de geniş yankı uyandırdı. İşte SİHA hakkında merak edilenler...

SİHA NEDİR?

SİHA, Silahlı insansız hava aracıdır. Siha uzaktan kumanda ile uzaktan yönetilen bir uçak türüdür. Siha'nın iki türü vardır: Birisi uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır.

SİHA AÇILIMI NEDİR?

SİHA'nın açılımı: "Silahlı insansız hava aracı"dır.

SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

-Kanat açıklığı 12 metredir.

-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

- Azami hızı 135 knottur.

- Servis irtifası 27.000 feettir.

- Havada kalış süresi 25 saattir.

İHA NEDİR?

Uzaktan kumanda edilebilen veya bir uçuş planı boyunca otomatik olarak hareket eden hava aracı İHA, birçok alanda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Türkiye ise bu İHA'ları üreten 8 ülke arasında yer alıyor.

İHA KULLANIM ALANLARI

İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kullanım alanları:

1- Gözetleme

2- Keşif

3- İmha gibi askeri amaçlar

4- Taşımacılık (Genişleyen sivil alanlar dahil.)

5- Zirai ilaçlama

6- Kamera çekimi

7- Yangın Söndürme