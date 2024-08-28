SİHA ve TİHA ihracatı başarısı: Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın vergi rekortmenliği yolu Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın vergi rekortmenliği yolunda SİHA ve TİHA'ların ihracatı önemli rol oynuyor.

AA

Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti.

Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı, son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

3 YILDA 12 KAT ARTIŞ

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam vergi miktarı 2021-2023 yıllarında 12 kattan fazla artış gösterdi.

Baykar, 34 ülkeyle SİHA ve TİHA satış sözleşmesi imzaladı.

CİRONUN YÜZDE 90'I İHRACAT GELİRLERİNDEN

2023 cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi.

Baykar, savunma ihracatının 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'lar, terörle mücadelede kritik rol üstleniyor.

Baykar'ın ihracatı 2022 yılında 1.2 milyar dolar iken, 2023 yılında bu sayı 1.8 milyar dolara yükseldi.

4 BİN 900 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADILAR

2023 Aralık ayında 4 bin 200 kişiye istihdam sağlayan Baykar, 2024 Ağustos ayı ile birlikte bu sayıyı 4 bin 900'e çıkardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)