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    SİHA'lar bir kez daha Ermeni mevzilerini yok etti

    SİHA'lar bir kez daha Ermeni mevzilerini yok etti

    Azerbaycan ordusu envanterindeki Türk SİHA'larıyla, Ermenistan mevzilerinin vurulma anı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 21:28
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 21:33
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    Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma mücadelesi sürüyor.

    Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalar neticesinde birçok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

    TÜRK SİHA'LARI YİNE SAHNEDE

    Azerbaycan ordusundaki başarılı ilerlemenin kilit silahı olan SİHA'lar bugün de sahneye çıktı.

    Çatışma bölgesinde belirlenen hedefler başarılı atışlarla havaya uçurulurken, o anlara ilişkin görüntüler de Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

    SİHA lar bir kez daha Ermeni mevzilerini yok etti #1

    SİHA'lar bir kez daha Ermeni mevzilerini yok etti VİDEO

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