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- SİHA'lar Kobani'de PKK hedefini vurdu
SİHA'lar Kobani'de PKK hedefini vurdu
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 17:13
- Güncelleme : 20.10.2021 - 17:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye'in güney sınırlarının ötesinde vatan toprağını tehdit eden hain teröristlere göz açtırmıyor.
Bölgeye kapsamlı bir harekatın gündemde olduğu bu günlerde, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
SİHA'LAR KOBANİ'DE PKK HEDEFİNİ İÇİN HAVALANDI
Bu kez operasyon, birçok sahada başarı kazanan SİHA'larla havadan düzenlendi.
SİHA'lar Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'taki (Kobani) hainleri vurmak için havalandı.
MİT BULDU, SİHA'LAR BİTİRDİ
MİT'in çalışmaları neticesinde, bölgede YPG/PKK’ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi.
ARAÇLA BİRLİKTE HAVAYA UÇTULAR
MİT'ten gelen istihbaratın ardından havalanan SİHA'lara vur emri verildi.
Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.
Operasyonda hedef tamamen yok edilirken çevreye zarar verildmedi.