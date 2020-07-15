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SİHA'lardan Ermenistan sınırında uçuş
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 16:41
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a saldırısı sonucu 11 Azeri askeri şehit oldu.
Azerbaycan'ın anında verdiği karşılık sonucu Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzileri imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye'den Azerbaycan'a peş peşe destek açıklamaları geldi.
TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Azerbaycan'a yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta tereddüt göstermeyecektir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan’a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
SİHA'LAR AZERBAYCAN SINIRINDA UÇTU
Bakü'ye destek açıklamalarının ardından gözler sahaya çevrildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.
SİHA'ların söz konusu uçuşları, radar görüntülerine yansıdı.