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    SİHA'ların yeni imajı

    SİHA'ların yeni imajı

    PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni logosu paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 10:29
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    Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

    Bayraktar TB2 SİHA, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

    2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

    TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİN GÖREV

    Şu anda envanterde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

    Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasını da sağladı. Operasyonlarda başarıyla görev yapan SİHA'lar için birçok ülkeyle görüşmeler de devam ediyor.

    POLİS TEŞKİLATI TASARLADI

    Bu teknolojiye hayat veren isim olan Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'lar için tasarladığı yeni logosunu yayınladı.

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