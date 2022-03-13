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    Şii lider, Erbil'deki saldırılarda İran iddiasının araştırılmasını istedi

    ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını İran Devrim Muhafızları’nın üstlenmesiyle Şii lider Mukteda Sadr, IKBY’de İsrail üssü olduğu iddialarının acilen araştırılmasını istedi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 17:23
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    Şii lider, Erbil'deki saldırılarda İran iddiasının araştırılmasını istedi

    Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil şehrinde bulunan ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını İran Devrim Muhafızları üstlendi.

    İranlı grubun saldırıları üstlenmesinin ardından Şii Sadr Grubu Başkanı Mukteda Sadr açıklamada bulundu.

    Sadr saldırıyı sert bir dille kınayarak, İran’ın IKBY’de İsrail üssü olduğu iddialarının acilen araştırılması ve İran’ın Bağdat Büyükelçisi ile Birleşmiş Milletler'e (BM) protesto notası verilmesini istedi.

    Şİİ LİDERDEN SALDIRIYA KINAMA

    Şii lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuzeyinden güneyine kadar Irak topraklarının siyasi, güvenlik ve askeri çekişmeler alanı olarak kullanılmasını reddettiğini belirterek, "Irak’ın içinden komşu ülkeleri hedef alan bütün eylemleri kınarken, Irak’ın egemenliğini hedef alan dış müdahale ve bombalamayı da reddediyoruz." dedi.

    Şii lider, Erbil deki saldırılarda İran iddiasının araştırılmasını istedi #1

    BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

    Şii lider Sadr ve KDP Başkanı Barzani komisyon kurma konusunda anlaştı
    Şii lider Sadr’ın IKBY’de İsrail üsleri olduğunu dair İran’ın iddialarının araştırılması açıklamasına IKBY eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani tarafından yanıt geldi. Muketda Sadr’ın Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadr’ın KDP Başkanı Mesut Barzani ile telefon görüşmesi yaptığı ve İran’ın iddialarını araştırmak için Barzani ile Sadr’ın ortak komisyon kurma konusunda anlaştıkları bildirildi.

    IKBY BAKANLAR KURULU, İRAN İDDİALARINI YALANLADI

    İran Devrim Muhafızları’nın saldırıyı üstlenmesinin ardından toplanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, saldırıya maruz kalan bölgenin yerleşim alanı olduğunu belirterek İran’ın iddialarını yalanladı.

    IKBY Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan “Korkak” saldırının İsrail’e ait üs olduğu iddialarının amacının suçu örtbas etmek olduğunu söyledi. IKBY Bakanlar Kurulu, saldırı ve iddialar hakkında BM, ABD, AB, Arap Birliği, Irak hükümeti ve meclisini acil soruşturma başlatmaya çağırarak, saldırıya maruz kalan bölgeleri ziyaret etmeye davet etti.

    IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

    Erbil’i hedef alan saldırıyı kınayan Irak Dışişleri Bakanlığı ise Erbil’in maruz kaldığı saldırıya karşı ortak tavrın sergilenmesi gerektiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca söz konusu saldırının Irak’ın egemenliğine açık bir ihlal olduğunu ve IKBY ile Irak’ın istikrarına yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti.

    Şii lider, Erbil deki saldırılarda İran iddiasının araştırılmasını istedi #2


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