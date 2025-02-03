Siirt Belediyesi'nde terör örgütü soruşturmasında adı geçen 35 kişi işten çıkarıldı

İHA

Siirt Belediyesi, DEM Parti yönetiminde usulsüz bir şekilde işe alındığı ve terör örgütü soruşturmasında adı geçtiği tespit edilen 35 kişinin işten çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanlarda işe girişleri yapılan 35 kişinin işe alım süreçlerinde İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'a uyulmadan ve söz konusu kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmadan, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'na personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.

"35 KİŞİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamı şu şekilde: