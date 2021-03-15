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    Siirt-Bitlis sınırında 8 patlayıcı imha edildi

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 15.03.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:52
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    Siirt-Bitlis sınırında 8 patlayıcı imha edildi

    Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis merkez Çobansuyu köyü kırsalı Siirt-Bitlis sınırındaki Kapı Tepe bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" düzenlendi.

    Operasyon kapsamında bölgedeki sığınak ve mağaralar tespit edildi.

    8 ADET EYP İMHA EDİLDİ

    Arazide yapılan aramalarda ise gizlenmiş halde basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı belirlendi. Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü infilak ettirildi.

    Siirt'te PKK'lı teröristlerin tuzağı son anda önlendi

    Siirt-Bitlis sınırında 8 patlayıcı imha edildi #1

    Siirt-Bitlis sınırında 8 patlayıcı imha edildi #2

    Siirt-Bitlis sınırında 8 patlayıcı imha edildi #3

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