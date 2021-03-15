Siirt-Bitlis sınırında 8 patlayıcı imha edildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis merkez Çobansuyu köyü kırsalı Siirt-Bitlis sınırındaki Kapı Tepe bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgedeki sığınak ve mağaralar tespit edildi.

8 ADET EYP İMHA EDİLDİ

Arazide yapılan aramalarda ise gizlenmiş halde basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı belirlendi. Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü infilak ettirildi.

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