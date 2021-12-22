Siirt emniyetinden gerçeği aratmayan tatbikat

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü organizasyonunda, TEM, Güvenlik ve Asayiş Müdürlüğü ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği izinsiz gösteri yapan temsiler için ve bazı marjinal grupların da dahil olmasıyla polise taş ve molotofkokteyli saldırı yapıldı.

SES BOMBASI VE BİBER GAZI KULLANILDI

Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylemciler kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

YASA DIŞI EYLEMLERE MÜDAHALEYİ CANLI TUTMAK İÇİN TATBİKAT DÜZENLENDİ

Tatbikatı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri izledi. Vali Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliği için gece-gündüz çalışan tüm güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Tatbikatı gerçekleştiren polis ekiplerini kutlayan Hacıbektaşoğlu, tatbikatın yasa dışı gösteri esnasında müdahale ve gözaltı şekillerini canlı tutmak amacıyla düzenlediğini söyledi.