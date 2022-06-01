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    Siirt kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
    • 01.06.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 15:44
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    Siirt kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birlikleri, İHA VE SİHA desteğiyle Şirvan ilçesine bağlı Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

    Operasyon kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri duyurdu

    Başarılı operasyonu ise İçişleri Bakanlığı açıkladı.

    DHA'nın haberine göre; bakanlık açıklamasında bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Siirt kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi #1


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