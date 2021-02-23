Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Fetullah Gülen'e ait CD'ler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Harekete geçen ekipler, Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgüt lideri Fetullah Gülen’e ait CD’ler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Siir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.