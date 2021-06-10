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    Siirt şehidi Mehmet Babat'a veda

    PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat, toprağa verildi.
    • AA
    • 10.06.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 16:58
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    Siirt şehidi Mehmet Babat'a veda

    Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi, terör örgütü PKK tarafından hedef alındı.

    Hain saldırı sonucu güvenlik korucusu Sıddık Bulut ağır yaralanırken, güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit düştü.

    40 yaşındaki Babat'ın naaşı, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından helikopter ile Doğan köyüne getirildi.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililerin omuz verdiği 10 çocuk babası Babat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Vali Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, gözyaşı döken şehidin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

    Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve vatandaşlar katıldı.

    ttSiirt şehidi Mehmet Babat a veda #1

    CUMHURBAŞKANI ERODĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Babat'ın ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

    Siirt şehidi Mehmet Babat a veda #2

    Siirt şehidi Mehmet Babat a veda #3

    Siirt şehidi Mehmet Babat a veda #4

    Siirt şehidi Mehmet Babat a veda #5

    Siirt şehidi Mehmet Babat a veda #6

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