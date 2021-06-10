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- Siirt şehidi Mehmet Babat'a veda
Siirt şehidi Mehmet Babat'a veda
- AA
- 10.06.2021 - 16:54
- Güncelleme : 10.06.2021 - 16:58
Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi, terör örgütü PKK tarafından hedef alındı.
Hain saldırı sonucu güvenlik korucusu Sıddık Bulut ağır yaralanırken, güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit düştü.
40 yaşındaki Babat'ın naaşı, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından helikopter ile Doğan köyüne getirildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililerin omuz verdiği 10 çocuk babası Babat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Vali Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, gözyaşı döken şehidin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.
Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve vatandaşlar katıldı.
tt
CUMHURBAŞKANI ERODĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Babat'ın ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.