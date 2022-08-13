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    Siirt şehidini uğurladı

    Pençe- Kilit şehidi Teğmen Ömer Bağra memleketi Siirt'te düzenlenen törenle toprağa verildi.
    • 13.08.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 12:59
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    Siirt şehidini uğurladı

    Türk silahlı kuvvetlerinin sınır ötesinde hain teröristler ile mücadelesi sürüyor.

    IBu kapsamda Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu'ndan kötü haber geldi.

    Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit düştü.

    Memleketinde tören düzenlendi

    Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için memleketi Siirt’te cenaze töreni düzenlendi. Siirt 3. Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Tören şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, katafalktan alınarak dualarla cenaze aracına bırakıldı.

    Şehit Bağra, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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