Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
479.708
0.99%
EXEN Coin
23.35
0.77%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Siirt Valiliği: 1 askerimiz şehit oldu

    Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit oldu.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt Valiliği: 1 askerimiz şehit oldu

    Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Erkan Erdem kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Valilikten yapılan açıklamada, "09 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçe kırsalında icra edilen “Eren-6 Şehit J. Asb. Çvş. Celal ÖZCAN” operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli (1) bir Uzman Çavuşumuz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, Helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

    Erkan Erdem

    Erkan Erdem

    Siirt Valiliği: 1 askerimiz şehit oldu #3

    Siirt Valiliği: 1 askerimiz şehit oldu #4

    Siirt Valiliği: 1 askerimiz şehit oldu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir