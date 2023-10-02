Siirt'te içine girdiği fıstıkları ağzına aldı! Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti Bir fıstık deposunda çekildiği tespit edilen görüntülerde fıstıkların arasına girip yüzen kişinin fıstık kabuklarını tükürdüğü görülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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ensonhaber.com

Siirt'te dün skandal görüntüler gündeme geldi...

Vatandaşlar tarafından tepki alan görüntü, fıstık işletmesinde gerçekleşti.

"Yeşil altın" olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yere, kimliği belirsiz bir kişi girdi.

Bacadan akan fıstıkların arasına girip, yüzen kişi, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü.

O anlar kaydedildi

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, depolanan fıstığın içine giren kişi, tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri sildi.

Bakanlık soruşturma başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayda görüntülerdeki şüpheli yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

2 ton fıstığa el konuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada da 2 ton fıstığa el konulduğu ve depo sahibine para cezası uygulandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: