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    Siirt'te 1 terörist daha öldürüldü

    Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 10:53
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    Siirt'te 1 terörist daha öldürüldü

    Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde, 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

    SAYI 5'E YÜKSELDİ

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden operasyonda bugün 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Böylelikle Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi.

    Siirt te 1 terörist daha öldürüldü #1

     

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