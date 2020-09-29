Siirt'te 1 terörist daha öldürüldü

Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu.

Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde, 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

SAYI 5'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden operasyonda bugün 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Böylelikle Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi.