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- Siirt'te 1 terörist daha öldürüldü
Siirt'te 1 terörist daha öldürüldü
Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 10:53
Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde, 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.
SAYI 5'E YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden operasyonda bugün 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Böylelikle Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi.