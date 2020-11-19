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    Siirt'te 130 senelik camiyi yaktılar

    Siirt’te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık cami, ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası cami kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 14:24
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    Siirt'te 130 senelik camiyi yaktılar

    Siirt'te kent merkezi Karakol Mahallesindeki ibadete kapalı durumda olan 130 yıllık Şeyh Maruf Camii'nde meydana gelen çirkin saldırıda caminin yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    130 YILLIK CAMİYİ YAKAN ZANLILAR ARANIYOR

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

    Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan cami kullanılamaz hale geldi.

    Polis, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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    Siirt te 130 senelik camiyi yaktılar #2

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    Siirt te 130 senelik camiyi yaktılar #6

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