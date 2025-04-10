Siirt’te 3 yaşındaki çocuk pekmez kazanına düştü
İHA

Siirt’te dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

3 yaşındaki İ.K., evde ocakta kaynamakta olan pekmez kazanının içine düştü.

Kazayı fark eden yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen ekipler, vücudunda ciddi yanıklar oluşan küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor