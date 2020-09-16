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    Siirt'te 5 terörist ölü ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında 5 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 16.09.2020 - 17:59
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    Siirt'te 5 terörist ölü ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında 5 teröristi ölü ele geçirdiğini duyurdu.

    "SON 1 HAFTADA 29 TERÖRİST ETKİSİZ"

    Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, jandarma komando ve JÖH birliklerimiz bugün Siirt'te 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz... Kahramanlarımıza teşekkürler."

    Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bugün yapılan hava destekli operasyonun, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

    Siirt te 5 terörist ölü ele geçirildi #1

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