- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Siirt'te anne ve kızını ölümden, trafik kazası kurtardı
Siirt'te anne ve kızını ölümden, trafik kazası kurtardı
Siirt’te kent merkezinde meydana gelen kazada anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
- İHA
- 16.06.2020 - 19:17
Siirt Kurtalan karayolunda Valilik binası yakınlarında meydana gelen kazada, iki aracın çarpıştı.
TRAFİK KAZASI ANNEYLE KIZINI HAYATTA TUTTU
Yolun karşısına geçmekte olan anne ve çocuğu kazadan son anda kurtuldu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.