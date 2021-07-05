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    Siirt'te, askeri aracın geçişi sırasında patlama

    Eruh ilçesinde, PKK tarafından yola döşenen EYP infilak etti. Askeri araçta hasar oluşurken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 11:01
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    Siirt'te, askeri aracın geçişi sırasında patlama

    Gece saatlerinde Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

    Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon içni düğmeye bastı.

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