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Siirt'te, askeri aracın geçişi sırasında patlama

Siirt'te, askeri aracın geçişi sırasında patlama

Eruh ilçesinde, PKK tarafından yola döşenen EYP infilak etti. Askeri araçta hasar oluşurken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.