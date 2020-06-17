Siirt'te bir belde karantinaya alındı

Siirt'te bir belde karantinaya alındı

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Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan belde de 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır” denildi.