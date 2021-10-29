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- Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
DEAŞ’A yönelik yapılan operasyon kapsamında yapılan baskınlarda, önceki yıllarda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 29.10.2021 - 12:16
- Güncelleme : 29.10.2021 - 12:26
Siirt’te, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçti.
4 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Belirlenen şüpheli adreslere, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
4 farklı adrese yapılan baskınlarda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemek üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı VİDEO