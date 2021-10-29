Euro
11.2036
0.5%
Dolar
9.6091
0.86%
Altın
554.85
0.7%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
585.968
-0.75%
BTXN Coin
24.99
3.77%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

    DEAŞ’A yönelik yapılan operasyon kapsamında yapılan baskınlarda, önceki yıllarda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

    Siirt’te, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçti.

    4 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Belirlenen şüpheli adreslere, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

    4 farklı adrese yapılan baskınlarda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

    DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

    Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemek üzere emniyete götürüldü.

    Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı VİDEO

    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı #1

    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı #2

    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı #3

    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı #4

    Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir