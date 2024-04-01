Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamasında polise taşlı saldırı: 9 gözaltı Siirt'te DEM Parti tarafından düzenlenen seçim kutlaması etkinliğinde yasa dışı slogan atıp polise taş fırlatan gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

DHA

Siirt'te resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti adayı Safiye Alağaş kazandı.

Doğan Mahallesi'ndeki nevruz alanında düzenlenen kutlama etkinliğine Safiye Alağaş, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve partililer katıldı.

Etkinliğin ardından ara sokaklarda yasadışı slogan atan grup, polisin dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen taş atarak taşkınlık yaptı.

Polisin müdahalesinde 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Huzur ve güvenliği tehdit eden hiç kimseye asla müsaade edilmeyecektir"

Olayla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzenini bozan kişilere müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "Etkinliğe katılan bazı kişilerin dağılma sürecinde ara sokaklarda yasadışı slogan atma ve taşkınlık yapmaya başlamış, ara sokaklara dağılan bu kişilerden bazıları sokak ve yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını sökerek görevli polislere atarak mukavemette bulunmuşlardır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınmış olup haklarında soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeni ve esenliğini bozmaya çalışan, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimseye asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)