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    Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başladı

    Siirt’te terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyona 545 personel katıldı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 10:13
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    Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başladı

    Kahraman Türk askerinin hain teröristlere yönelik başlattığı 'Eren' operasyonları sürüyor.

    Bölgede barınan teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek maksadıyla son olarak Siirt'te “Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın” operasyonu başlatıldı.

    545 PERSONEL GÖREVDE

    Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 545 personel görev alıyor.

    İçişleri Bakanlığımca operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.

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