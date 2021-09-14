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    Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna ettiği terörist teslim oldu

    Teslim olan PKK'lı terörist için yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 11:12
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    Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna ettiği terörist teslim oldu

    Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olması için çalışma yürütülüyor.

    Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

    İKNA ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR

    Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan, 2008 katılımlı 1 örgüt mensubunun 13 Eylül 2021 tarihinde Şırnak Habur Kapısı'ndan güvenlik güçlerimize teslim olması sağlanmış, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır.
    Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

    Siirt te güvenlik güçlerinin ikna ettiği terörist teslim oldu #1

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