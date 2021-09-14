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Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna ettiği terörist teslim oldu

Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna ettiği terörist teslim oldu

Teslim olan PKK'lı terörist için yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi.