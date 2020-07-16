Siirt'te hain saldırı: 2 polisin kimliği belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehitlerin Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu” kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMLİKLERİ AÇIKLADI

Şehit özel harekât polislerinin kimlikleri belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, yaralanan iki polisin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştüğünü açıkladı.

EGM’nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda şehitlerin Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir olduğu açıklandı.