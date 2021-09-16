Son zamanlarda kuraklığın olumsuz yönde etkilediği kentlerde, üzücü görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tarımda yaşanan rekolte düşüklüğü, ekonomiye vurdu.

Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesi vatandaşları korkuttu.

Siirt'teki Alkumru Barajı da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

ÇİFTÇİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Siirt'in Şirvan ilçesinde son 20 yılın en kurak yılı yaşandı. Yağış az olması nedeni ile barajda su seviyesi düşerken, kuraklık nedeniyle tahılda çok büyük bir rekolte kaybı meydana geldi.

Araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, birçok üründe yaşanan rekolte kaybı nedeni ile en çok çiftçilerin etkilendiğini söyledi.

Siirt’te kuraklık nedeni ile barajlardaki su seviyesi düştü VİDEO

"FISTIKTA DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Mergen, “Son yılların en kurak yılını yaşayan Siirt’te, hem tarımsal ürünler etkilendi hem de barajlarda su seviyesi oldukça aşağılara düşmüş oldu. Özellikle Siirt tarımında tahılda çok büyük bir rekolte düşüklüğü var. Tahılla beraber Siirt ekonomisinin can damarını oluşturan fıstıkta da gene aynı şekilde bir rekolte düşüklüğünü görüyoruz.





"SU SEVİYESİ YÜZDE 50'LERE DÜŞTÜ"

Bunlarla birlikte şu anda gördüğünüz gibi bir baraj gölünün yanındayız. Su seviyesi karşıda görüldüğü üzere çok aşağılara belki yüzde 50’lere yakın bir düşme göstermektedir. İnşallah önümüzdeki aylarda bu durum düzelir ve yağışlar ile birlikte barajlardaki su doluluk oranı da artmış olur.” şeklinde konuştu.







