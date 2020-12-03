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Siirt’te meydana gelen deprem anı
Merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 03.12.2020 - 10:48
- Güncelleme : 03.12.2020 - 11:55
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.
PANİK VE KAÇIŞ
Görüntülerde bir markette bulunanların deprem anında yaşadıkları panik ve kaçış görüntüleri yer aldı.
Öte yandan, deprem anında engellilerin eğitim gördüğü 2 katlı bir rehabilitasyon merkezinde, çocukların tahliye edilme anı da kameralara yansıdı.
Siirt’te meydana gelen deprem anı ViDEO