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    Siirt’te meydana gelen deprem anı

    Merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 11:55
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    Siirt’te meydana gelen deprem anı

    Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.

    PANİK VE KAÇIŞ

    Görüntülerde bir markette bulunanların deprem anında yaşadıkları panik ve kaçış görüntüleri yer aldı.

    Öte yandan, deprem anında engellilerin eğitim gördüğü 2 katlı bir rehabilitasyon merkezinde, çocukların tahliye edilme anı da kameralara yansıdı.

    Siirt’te meydana gelen deprem anı ViDEO

    Siirt’te meydana gelen deprem anı #1

    Siirt’te meydana gelen deprem anı #2

    Siirt’te meydana gelen deprem anı #3

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