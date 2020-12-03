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Siirt’te meydana gelen deprem anı

Siirt’te meydana gelen deprem anı

Merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.