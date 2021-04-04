Siirt'te öğretmenler korona oldu, köy karantinaya alındı

Siirt'te öğretmenler korona oldu, köy karantinaya alındı

Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, köy okulundaki öğretmenler koronavirüse yakalanınca, köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyündeki okulda göre yapan öğretmenlerde koronavirüs tespit edildi.

Öğretmenler karantinaya alınırken, köy için de karantina kararı alındı.

10 GÜN KARANTİN

Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Günbuldu köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan öğretmenlerde virüs tespit edilmesi nedeniyle, korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.



