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    Siirt'te otobüste baygınlık geçiren yolcu

    Otobüs içinde rahatsızlanarak yere düşen bir erkek yolcu, şoför Hülya Yıldız tarafından en yakın hastaneye götürüldü.
    • 13.04.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 18:06
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    Siirt'te otobüste baygınlık geçiren yolcu

    Siirt'te Hülya Yıldız yönetimindeki belediye otobüsüne binen bir yolcu, cüzdanından akbil aradığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

    Şoför hastaneye yetiştirdi

    Otobüsteki diğer yolcular şahsın yanına koşarken, şoför Hülya Yıldız güzergahını değiştirip yolcuyu hastaneye götürdü.

    DHA'nın haberine göre; bayılan yolcu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerine teslim edildi. Hülya Yıldız daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bırakırken, hastanedeki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Siirt'te otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Siirt te otobüste baygınlık geçiren yolcu #1

    Siirt te otobüste baygınlık geçiren yolcu #2

    Siirt te otobüste baygınlık geçiren yolcu #3


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