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- Siirt'te otobüste baygınlık geçiren yolcu
Siirt'te otobüste baygınlık geçiren yolcu
Otobüs içinde rahatsızlanarak yere düşen bir erkek yolcu, şoför Hülya Yıldız tarafından en yakın hastaneye götürüldü.
- 13.04.2022 - 18:00
- Güncelleme : 13.04.2022 - 18:06
Siirt'te Hülya Yıldız yönetimindeki belediye otobüsüne binen bir yolcu, cüzdanından akbil aradığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Şoför hastaneye yetiştirdi
Otobüsteki diğer yolcular şahsın yanına koşarken, şoför Hülya Yıldız güzergahını değiştirip yolcuyu hastaneye götürdü.
DHA'nın haberine göre; bayılan yolcu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerine teslim edildi. Hülya Yıldız daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bırakırken, hastanedeki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'te otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi