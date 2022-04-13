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Siirt'te otobüste baygınlık geçiren yolcu

Siirt'te otobüste baygınlık geçiren yolcu

Otobüs içinde rahatsızlanarak yere düşen bir erkek yolcu, şoför Hülya Yıldız tarafından en yakın hastaneye götürüldü.