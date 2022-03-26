Siirt’te Pablo Picasso yapımı tablo bulundu

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Siirt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sürdürülen çalışmalarda tespit edilen bir araç içerisinde arama yaptı.

PİCASSO'YA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan aramada, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Konuyla alakalı 2 şüpheli yakalanırken, gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi.