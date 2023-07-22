Siirt’te petrol arama süresi 15 yıl uzatıldı Türkiye, kendi enerji kaynaklarını yönelmeyi tüm alanlarda sürdürüyor. Bu doğrultuda bir karar daha alındı.

İHA Dünyada yaşanan yüksek enflasyonun tetikleyicilerinden birisi de enerji açığı. Türkiye de ekonomi politikalarında kendi enerjisini bulup işleyerek, öne çıkmaya çalışıyor. Bu aşamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Siirt’te bulunan petrol işletme ruhsat süresini uzattığını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Siirt’te bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 15 yıl oldu Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün Siirt’te sahip bulunduğu bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 15 yıl uzatıldı.